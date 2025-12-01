В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди

По данным ведомства, 12 мая подросток был дома в Перми в состоянии наркотического опьянения. Он задумал убийство своих бабушки и дяди из-за неприязненных отношений. Взяв нож, он нанес несколько ударов родственникам, оба взрослых погибли на месте. Юноше следователи предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью.
«На период следствия в отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Несколько пермских СМИ в мае писали, что в квартире дома на улице Коминтерна мальчик поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. Бабушка попыталась вмешаться, тогда он несколько раз ударил ножом и ее.