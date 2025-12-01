Ричмонд
В Джанкойском районе столкнулись три авто: погиб один человек, еще четверо пострадали

В ДТП с тремя автомобилями в Крыму погиб один человек и четверо пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 1 декабря, в Джанкойском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около семи утра. 34-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi Lancer по автодороге Р-280 «Новороссия». Неподалеку от села Новостепное иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Geely Emgrand. От удара китайский автомобиль отбросило в попутный Citroën Berlingo.

В результате ДТП погиб 42-летний пассажир Mitsubishi. Кроме того, в аварии пострадали четыре человека. Травмы получили водитель и двое пассажиров Geely, а также еще один пассажир Mitsubishi.