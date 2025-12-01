Жителя Ростовской области взяли под стражу после смертельной поножовщины

39-летнему жителю Ростовской области предъявили обвинение в убийстве. На данный момент мужчина задержан и находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября в одном из хуторов Багаевского района произошла смертельная поножовщина между двумя знакомыми. От полученных ран на месте скончался 35-летний пострадавший.
Второй участник разборки скрылся, но его нашли и задержали. Мужчину заподозрили после изучения улик. Известно, что в итоге он сам во всем признался и оказал содействие следствию. Представители СК уточняют обстоятельства случившегося, расследование в рамках части 1 статьи 105 УК РФ еще не завершили.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.