У казанского бизнесмена изъяли 13 килограммов продукции с мухоморами

Роспотребнадзор Татарстана изъял крупную партию продукции с содержанием красных мухоморов в казанском магазине «LeFraktal». Проверка выявила массовые нарушения в реализации специализированных товаров.
Во время инспекции, согласованной с прокуратурой республики, была обнаружена продукция без маркировки и документов, подтверждающих ее безопасность. Изъято 46 партий общим весом более 13 килограммов, включая микродозинги в капсулах, растительные экстракты и кондитерские изделия с добавками.
В отношении владельца магазина составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
