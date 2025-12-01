У казанского бизнесмена изъяли 13 килограммов продукции с мухоморами

Во время инспекции, согласованной с прокуратурой республики, была обнаружена продукция без маркировки и документов, подтверждающих ее безопасность. Изъято 46 партий общим весом более 13 килограммов, включая микродозинги в капсулах, растительные экстракты и кондитерские изделия с добавками.