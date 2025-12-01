Ричмонд
У казанского бизнесмена изъяли 13 килограммов продукции с мухоморами

Изъято 46 партий общим весом более 13 килограммов, включая микродозинги в капсулах, растительные экстракты и кондитерские изделия с добавками.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор Татарстана изъял крупную партию продукции с содержанием красных мухоморов в казанском магазине «LeFraktal». Проверка выявила массовые нарушения в реализации специализированных товаров.

Во время инспекции, согласованной с прокуратурой республики, была обнаружена продукция без маркировки и документов, подтверждающих ее безопасность. Изъято 46 партий общим весом более 13 килограммов, включая микродозинги в капсулах, растительные экстракты и кондитерские изделия с добавками.

В отношении владельца магазина составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в деле Долиной обнаружен казанский след.