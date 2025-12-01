Спасатели МЧС обезвредили 17 взрывоопасных предметов в Севастополе

В Севастополе обезвредили 17 взрывоопасных предметов. Их нейтрализовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Специалисты успешно нейтрализовали боевые элементы вражеских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера. Эти средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и нейтрализованы в различных районах Севастополя.
Уничтожение провели на специальном полигоне методом контролируемого подрыва без вреда для жителей и объектов инфраструктуры.
