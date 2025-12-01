Жителя Каменск-Уральского осудили за коммерческий подкуп

В Каменске-Уральском вынесли приговор экс-начальнику отдела охраны труда коммерческой организации по делу о подкупе. Суд установил, что Олег Кудрин контролировал качество поставок средств индивидуальной защиты и был участником группы согласования закупок.
С 2019 по 2022 годы он получил от представителя компании поставщика более 450 тысяч рублей. По договоренности Кудрин получал до 5% от стоимости каждой новой спецификации к договору поставки. Деньги перечислялись на подконтрольную карту, оформленную на тещу.
Кудрина признали виновным в совершении преступления по части 6 и пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Его приговорили к шести годам условно с испытательным сроком четыре года.
— Также с него взыскан штраф в размере 2 миллионов рублей и конфискован доход на сумму 456,5 тысяч рублей, полученный преступным путем, -сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кроме этого, суд лишил Кудрина права заниматься организационно распорядительной деятельностью и осуществлять административно-хозяйственные функции на четыре года. Также на денежные средства и автомобиль осужденного наложен арест для обеспечения выплаты штрафа.