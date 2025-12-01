Жителя Каменск-Уральского осудили за коммерческий подкуп

С 2019 по 2022 годы он получил от представителя компании поставщика более 450 тысяч рублей. По договоренности Кудрин получал до 5% от стоимости каждой новой спецификации к договору поставки. Деньги перечислялись на подконтрольную карту, оформленную на тещу.