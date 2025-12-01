Ларисе Долиной запретили вход в воронежский бар

Один из воронежских баров сообщил в соцсетях, что отныне не пускает на порог Ларису Долину. Так заведение присоединилось в вирусному флешмобу по «отмене» артистки. В баре иронизируют, что «не готовы рисковать квартирами гостей». Поэтому отныне Лариса Долина не сможет пройти в заведение ни «на минуточку», ни «только спросить».
Хотя вряд ли Долина знает о существовании этого бара в принципе.
Волна хейта в адрес звезды прокатилась по стране после создавшегося прецедента с мошенничество с квартирой Долиной. Напомним, артистка продала недвижимость, а деньги перечислила аферистам. А когда пришла в себя, заявила, что была под влиянием. В итоге по суду квартиру артистке вернули. Только покупательница осталась без денег.
Ушлые бабушки смекнули, что на этом можно хорошо заработать: пенсионерки поставили на поток продажу квартир, после получения денег они заявляют, что действовали «под влиянием» и по суду возвращают квадратные метры, а добросовестные покупатели (среди которых есть молодые семьи, взявшие кредиты на покупку недвижимости) остаются ни с чем. В ответ на это жители страны требуют от Долиной, воспользовавшейся своей известностью, возврата денег покупательнице квартиры. И начинают бойкотировать концерты звезды, пиццерии перестают делать доставку в дом Долиной, а другие бренды запрещают вход артистке в свои магазины.