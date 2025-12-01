Ларисе Долиной запретили вход в воронежский бар

Ушлые бабушки смекнули, что на этом можно хорошо заработать: пенсионерки поставили на поток продажу квартир, после получения денег они заявляют, что действовали «под влиянием» и по суду возвращают квадратные метры, а добросовестные покупатели (среди которых есть молодые семьи, взявшие кредиты на покупку недвижимости) остаются ни с чем. В ответ на это жители страны требуют от Долиной, воспользовавшейся своей известностью, возврата денег покупательнице квартиры. И начинают бойкотировать концерты звезды, пиццерии перестают делать доставку в дом Долиной, а другие бренды запрещают вход артистке в свои магазины.