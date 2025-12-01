Получила деньги за несуществующего ребенка: челябинку отдали под суд за мошенничество с выплатами на 600 тысяч

В Челябинске направлено в суд дело о хищении средств, предназначенных для поддержки семей с детьми. Фигуранткой является 37-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
По версии следствия, женщина пошла на сознательный обман. Она подала в Социальный фонд ложные сведения о рождении ребенка, которого на самом деле не было, чтобы получить положенные в таком случае выплаты. Все оформлялось дистанционно, через портал «Госуслуги».
В результате ее действий государству был причинен значительный ущерб. Женщине предъявлены обвинения по статье о мошенничестве при получении выплат. Уголовное дело рассмотрит Курчатовский районный суд.