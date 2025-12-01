Получила деньги за несуществующего ребенка: челябинку отдали под суд за мошенничество с выплатами на 600 тысяч

По версии следствия, женщина пошла на сознательный обман. Она подала в Социальный фонд ложные сведения о рождении ребенка, которого на самом деле не было, чтобы получить положенные в таком случае выплаты. Все оформлялось дистанционно, через портал «Госуслуги».