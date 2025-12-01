Мужчину в Башкирии приговорили за ложные публикации о бывшей

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Татышлинского района, который оклеветал свою бывшую сожительницу. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, летом 2025 года пара рассталась и ревнивец опубликовал в мессенджере несколько сообщений. В них он утверждал, что у женщины есть заболевание, и занимается она незаконной деятельностью.
На суде мужчина полностью признал свою вину. В результате суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составит полтора года.
