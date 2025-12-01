Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину в Башкирии приговорили за ложные публикации о бывшей

41-летнему жителю Башкирии дали условный срок за клевету.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Татышлинского района, который оклеветал свою бывшую сожительницу. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, летом 2025 года пара рассталась и ревнивец опубликовал в мессенджере несколько сообщений. В них он утверждал, что у женщины есть заболевание, и занимается она незаконной деятельностью.

На суде мужчина полностью признал свою вину. В результате суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составит полтора года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.