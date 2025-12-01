Нанес 23 удара палкой: крымчанина посадили на девять лет за убийство знакомого

В Раздольненском районе Крыма местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Пьяный крымчанин вооружился деревянной палкой и напал на знакомого. Он нанес приятелю как минимум 23 удара в область жизненно важных органов.
«В результате преступных действий осужденного потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали правоохранители. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.
«Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.