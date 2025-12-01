В Волгограде закрыли пансионат для престарелых и возбудили дело

Отметим, что у частного пансионата для престарелых «Долгих лет» есть сайт, где размещены только положительные отзывы родственников пожилых людей (рейтинг 5.0 из 5 возможных). Также здесь указаны еще три адреса — в Волгограде и Волжском, где работают филиалы этого учреждения. Постояльцам обещают достойные условия проживания и домашнюю атмосферу, уход и заботу и 4-х разовое питание, а также особое меню для людей с диабетом и заболеванием ЖКТ, реабилитацию после травм, психологическую поддержку и разнообразный досуг. Цена проживания от 1000 рублей.