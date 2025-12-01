Штраф и запрет на охоту: за убийство медведя в Беларуси вынесли приговор

Незаконную охоту 29-летний витебчанин устроил в мае текущего года, хотя знал, что этот вид медведя внесен в Красную книгу. Кроме того, у мужчины не было надлежащего разрешения. За убийство бурого медведя в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был задержан, но потом отпущен под залог. В ноябре дело было направлено в суд.