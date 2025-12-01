Штраф и запрет на охоту: за убийство медведя в Беларуси вынесли приговор

Незаконную охоту 29-летний витебчанин устроил в мае текущего года, хотя знал, что этот вид медведя внесен в Красную книгу. Кроме того, у мужчины не было надлежащего разрешения. За убийство бурого медведя в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был задержан, но потом отпущен под залог. В ноябре дело было направлено в суд.
«(…) браконьер осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения на срок 2 года», — сообщил Леоненко.
По его словам, также суд назначил витебчанину штраф в размере 12600 рублей, обвиняемый лишен права заниматься охотой в течение 5 лет. По решению суда, карабин и тепловизионный прицел, которые он использовал во время незаконной охоты, конфискованы.
Леоненко рассказал, что обнаруженную тушу убитого медведя в составе следственно-оперативной группы осматривал специалист Лепельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Из туши был извлечен фрагмент металла. Как потом покажет экспертиза, медведь был убит экспансивной пулей из нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм. Экспертиза также показала, что медведя убили из охотничьего ружья ТОЗ-122.
Судебные эксперты установили, что медведь был убит из ружья, которое изъяли у 29-тилетнего жителя Витебска.
«Совокупность собранных по делу доказательств, в том числе заключения проведенных судебных экспертиз, позволила привлечь браконьера к уголовной ответственности», -подчеркнул Леоненко.