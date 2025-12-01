В Уфе суд прекратил дело мужа, сломавшего жене палец

Мировой судья в Калининском районе Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Как следует из материалов дела, он, будучи пьяным, поссорился с супругой у себя дома. Во время конфликта мужчина ударил женщину ногой по левой руке и сломал ей большой палец. Эта травма была расценена как вред здоровью средней тяжести.
В суде потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении мужа, сославшись на примирение. Несмотря на то, что в прокуратуре усматривали признаки давления на женщину со стороны третьих лиц, сама она заявила об отсутствии каких-либо претензий к супругу.
Суд счел, что основания для прекращения дела в связи с примирением сторон имеются. Уголовное дело было закрыто, поскольку подсудимый полностью возместил причиненный жене моральный и материальный ущерб.
