В Уфе суд прекратил дело мужа, сломавшего жене палец

Мировой судья в Калининском районе Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Как следует из материалов дела, он, будучи пьяным, поссорился с супругой у себя дома. Во время конфликта мужчина ударил женщину ногой по левой руке и сломал ей большой палец. Эта травма была расценена как вред здоровью средней тяжести.