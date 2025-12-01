Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Число поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Северском районе Кубани увеличилось до 19, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник в оперштабе региона сообщили, что обломки БПЛА повредили 16 частных домов в поселке Ильском Северского района Кубани.

«Девятнадцать домов пострадало из-за атаки БПЛА в Северском районе. Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам — там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов», — говорится в сообщении.

Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, отметили в оперштабе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше