В Северском районе Кубани увеличилось число домов, поврежденных БПЛА

Ранее в понедельник в оперштабе региона сообщили, что обломки БПЛА повредили 16 частных домов в поселке Ильском Северского района Кубани.
«Девятнадцать домов пострадало из-за атаки БПЛА в Северском районе. Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском. В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам — там разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, из-за атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в пгт. Ильском повреждения получили 19 домов», — говорится в сообщении.
Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, отметили в оперштабе.