Участника запрещенной экстремистской организации осудили в Ростове-на-Дону по статьям, связанным с государственной изменой и попыткой террористического акта (ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
— Подсудимого признали виновным назначили 13 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован, — прокомментировали в инстанции.
В суде добавили, что решение утвердили в особом порядке после заключения соглашения о сотрудничестве.
По данным следствия, в июне 2024 года экстремист, находясь в Ставрополе, сделал на карте пометки с расположением боевой машины и отправил участнику запрещенной украинской организации.
Затем мужчина передал скриншот с местоположением войсковой части в Сочи, также сделав дополнительные пометки. В конце июня он вступил в ряды запрещенной организации и начал искать объекты для совершения террористических актов, а также место для хранения компонентов самодельного зажигательного устройства.
Позже мужчина собрал новые сведения о войсковой части в Ставрополе, а также передал данные о зданиях УФСБ, Избирательной комиссии и Думы Ставропольского края. Нашел компоненты для изготовления СВУ. В августе он был задержан.
