Участника запрещенной экстремистской организации осудили в Ростове

Затем мужчина передал скриншот с местоположением войсковой части в Сочи, также сделав дополнительные пометки. В конце июня он вступил в ряды запрещенной организации и начал искать объекты для совершения террористических актов, а также место для хранения компонентов самодельного зажигательного устройства.