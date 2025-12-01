Ричмонд
Скрывавшегося три года боевика «Азова»* задержали в Мариуполе

Задержанный в Мариуполе боец «Азова» дал признательные показания в военных преступлениях. По его словам, он неоднократно открывал огонь по жилым кварталам. Выяснилось, что бывший украинский военный три года скрывался в городе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мариуполе боевика полка «Азов» *, который, по данным силовиков, на протяжении трех лет скрывался в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Донецкой Народной Республике.

Как установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, задержанный имеет опыт службы в Вооруженных силах Украины еще до начала специальной военной операции.

По данным ведомства, с началом спецоперации бывший военнослужащий ВСУ вместе со своим подразделением перешел в подчинение полка «Азов» *. На допросе он также сообщил, что в ходе боевых действий неоднократно вел огонь по жилым домам.

Воспользовавшись моментом, он бежал и решил спрятаться в городе, где скрывался до момента своего задержания.

«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.