Скрывавшегося три года боевика «Азова»* задержали в Мариуполе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мариуполе боевика полка «Азов» *, который, по данным силовиков, на протяжении трех лет скрывался в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Донецкой Народной Республике.