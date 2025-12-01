Скрывавшегося три года боевика «Азова»* задержали в Мариуполе

Как установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, задержанный имеет опыт службы в Вооруженных силах Украины еще до начала специальной военной операции.
По данным ведомства, с началом спецоперации бывший военнослужащий ВСУ вместе со своим подразделением перешел в подчинение полка «Азов» *. На допросе он также сообщил, что в ходе боевых действий неоднократно вел огонь по жилым домам.
Воспользовавшись моментом, он бежал и решил спрятаться в городе, где скрывался до момента своего задержания.
«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.