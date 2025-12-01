Ричмонд
«Вся жизнь рухнула»: инструктор автошколы пьяным пришел на занятие в Красноярске

Сотрудники Госавтоинспекции в Красноярске задержали инструктора одной из автошкол, который перед занятием с учеником напился шампанского. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе краевого управления Министерства внутренних дел России.

По словам представителей ведомства, мужчина признался, что выпил перед занятием. А также после задержания заявил, что его «жизнь рухнула» и теперь ему «хана». Инструктора оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года.

— Подобное поведение недопустимо для человека, чья профессия связана с формированием ответственного отношения к правилам дорожного движения и безопасности на дороге, — передает официальный сайт регионального управления министерства.

Еще 19 октября пьяный житель Башкирии на иномарке въехал в жилой дом, пострадала пассажирка автомобиля. Машина пробила стену здания и частично оказалась внутри.