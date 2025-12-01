Ричмонд
В Литве хотят перенести ночные авиарейсы из Вильнюса в Каунас

Метеозонды заходят в контрольную зону Вильнюсского международного аэропорта, заявил советник премьер-министра Игнас Доброволскас.

Источник: Аргументы и факты

Литовские власти рассматривают возможность переноса из Вильнюса в Каунас ночных авиарейсов из-за метеозондов, запускаемых с территории Белоруссии с контрабандой сигарет, сообщил советник премьер-министра страны Игнас Доброволскас.

Он отметил, что метеозонды заходят в контрольную зону Вильнюсского международного аэропорта, который приходится закрывать.

«Обсуждается возможность переноса ночных авиарейсов из Вильнюса в Каунасский международный аэропорт, что могло бы стать реальной помощью пассажирам», — сказал Доброволскас.

Напомним, 30 ноября работа Вильнюсского международного аэропорта была в очередной раз приостановлена из-за обнаружения в его воздушной зоне неизвестных объектов, предположительно, воздушных шаров или метеозондов.

Отметим, 29 октября литовское правительство временно закрыло границы с Белоруссией в связи с участившимися случаями контрабанды, осуществляемой с использованием воздушных шаров.