В Литве хотят перенести ночные авиарейсы из Вильнюса в Каунас

Литовские власти рассматривают возможность переноса из Вильнюса в Каунас ночных авиарейсов из-за метеозондов, запускаемых с территории Белоруссии с контрабандой сигарет, сообщил советник премьер-министра страны Игнас Доброволскас.
Он отметил, что метеозонды заходят в контрольную зону Вильнюсского международного аэропорта, который приходится закрывать.
«Обсуждается возможность переноса ночных авиарейсов из Вильнюса в Каунасский международный аэропорт, что могло бы стать реальной помощью пассажирам», — сказал Доброволскас.
Напомним, 30 ноября работа Вильнюсского международного аэропорта была в очередной раз приостановлена из-за обнаружения в его воздушной зоне неизвестных объектов, предположительно, воздушных шаров или метеозондов.
Отметим, 29 октября литовское правительство временно закрыло границы с Белоруссией в связи с участившимися случаями контрабанды, осуществляемой с использованием воздушных шаров.