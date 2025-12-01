Ричмонд
Синоптики обещают настоящую зиму в Башкирии к Новому году

Новогодние каникулы в республике будут снежными и морозными.

Источник: Комсомольская правда

Календарная зима наступила, но по-настоящему морозные дни в Башкирии придут позже. По прогнозам синоптиков, декабрь начнется с аномально теплой погоды, которая продержится до 6 декабря. В первую неделю месяца столбики термометров останутся в плюсовой зоне.

Перелом наступит в воскресенье, 7 декабря. С этого момента начнется постепенное похолодание. Уже на следующей неделе температура днем и ночью установится на отметках от −2 до −6 градусов, а небо затянется тучами, принеся первые устойчивые снегопады.

Ближе к концу месяца в регион вернется классическая зимняя погода. В канун Нового года ночи станут морозными, до −20 градусов, а днем будет от −10 до −15. По прогнозам метеорологов, снег будет выпадать практически каждый день, создавая необходимую атмосферу для праздника.

Новогодняя ночь также обещает быть по-настоящему зимней — морозной и снежной. Такая погода, по данным метеоцентра «Фобос», сохранится на протяжении всех праздничных дней.

