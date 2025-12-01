Синоптики обещают настоящую зиму в Башкирии к Новому году

Ближе к концу месяца в регион вернется классическая зимняя погода. В канун Нового года ночи станут морозными, до −20 градусов, а днем будет от −10 до −15. По прогнозам метеорологов, снег будет выпадать практически каждый день, создавая необходимую атмосферу для праздника.