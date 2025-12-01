Ушла из дома и исчезла: в Уфе пропала 12-летняя школьница

В Уфе пропала 12-летняя София Карауш. Об исчезновении подростка сообщили волонтеры БашРегионСпас.
По информации добровольцев, девочка пропала сегодня, 1 декабря. Она ушла из дома, одетая в светло-серую куртку, сиреневую кофту с капюшоном, черные широкие брюки и бежево-коричневые ботинки, и не вернулась.
Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, темно-карие глаза.
Если вам известна судьба Софии, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
