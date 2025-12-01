Россиянин более 50 раз ударил скалкой дочку сожительницы

Верховной суд Донецкой Народной Республики приговорил 40-летнего местного жителя к пожизненному заключению за убийство восьмилетней дочери его сожительницы. Мужчина нанес девочке не менее 50 ударов скалкой и выбивалкой для ковров. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Злоумышленника признали виновным по статьям об убийстве и незаконным приобретении, перевозке и хранении взрывных устройств. По данным правоохранителей, убийство произошло в сентябре 2023 года — тогда произошел конфликт с ребенком.
— Злоумышленник, используя в качестве оружия пылевыбивалку для ковров и скакалку, нанес потерпевшей не менее 50 ударов в область головы, туловища и конечностей, от которых восьмилетняя девочка скончалась в медицинском учреждении, куда ее доставили злоумышленник и ее мать, — говорится в сообщении.
После этого он вместе с сожительницей доставил девочку в медицинское учреждение, но ребенок скончался от полученных травм.
Кроме того, в июне 2023 года мужчина незаконно приобрел взрывные устройства, которые хранил в хозяйственной постройке до того, как их обнаружили правоохранители, передает сайт ведомства.
