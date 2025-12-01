Футболист в Уфе умер в 36 лет из-за оторвавшегося тромба прямо во время игры

Футболист команды «Арлан» умер в возрасте 36 лет из-за оторвавшегося тромба на матче Открытой любительской лиги в Уфе. Мужчине стало плохо, а несколько мгновений спустя он упал на газон. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Sport Baza.
— Прибывшие медики пытались откачать мужчину, но в итоге лишь констатировали его смерть, — говорится в публикации.
Другой случай произошел в начале ноября, когда на ледовой арене «Локомотив» в Екатеринбурге спустя 10 минут после матча скончался 39-летний спортсмен Александр Красовский, который играл в хоккейном клубе «Автопапы».
До этого в Подмосковье во время матча Лиги B-3 между командами «Парковый» и «Нара» скончался футболист Артем Калмыков. Он умер на 27-м году жизни. Спортсмену стало плохо на 60-й минуте матча.