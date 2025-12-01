Футболист в Уфе умер в 36 лет из-за оторвавшегося тромба прямо во время игры

Футболист команды «Арлан» умер в возрасте 36 лет из-за оторвавшегося тромба на матче Открытой любительской лиги в Уфе. Мужчине стало плохо, а несколько мгновений спустя он упал на газон. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Sport Baza.