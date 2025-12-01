Екатеринбуржец снес курьера на электромопеде и лишился колес. Фото

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Пальмира Тольятти автомобилист на BMW сбил курьера на электромопеде. От удара немецкая иномарка отлетела в сторону, снесла ограждение и потеряла два колеса. Об этом URA.RU сообщил очевидец аварии.