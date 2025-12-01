Ричмонд
Десятки домов в Раменском остались без электричества

Несколько десятков жилых домов в подмосковном Раменском осталось без света. Электричество пропало около 19:00. Представители городской администрации пообещали возобновить подачу тока до 22:00. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на местных жителей.

Другой случай произошел 30 ноября, когда несколько тысяч человек остались без света, воды и отопления в жилом комплексе «Императорские Мытищи». По предварительным данным, причина — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым зданиям пришлось подогнать генераторы. Позже специалисты полностью восстановили электроснабжение.

Другой случай произошел 30 ноября, когда несколько тысяч человек остались без света, воды и отопления в жилом комплексе «Императорские Мытищи». По предварительным данным, причина — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым зданиям пришлось подогнать генераторы. Позже специалисты полностью восстановили электроснабжение.

28 октября масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1.