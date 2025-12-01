Десятки домов в Раменском остались без электричества

Другой случай произошел 30 ноября, когда несколько тысяч человек остались без света, воды и отопления в жилом комплексе «Императорские Мытищи». По предварительным данным, причина — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым зданиям пришлось подогнать генераторы. Позже специалисты полностью восстановили электроснабжение.