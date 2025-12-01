Жители Таганрога лишились девяти квартир после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в Таганроге введен локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам. Получили повреждения 20 многоквартирных домов, девять частных домовладений, четыре социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, а также автомобили.