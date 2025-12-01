Ричмонд
NTV: суд в Стамбуле приговорил бывшую банкиршу к 102 годам за мошенничество

По данным следствия, созданный Сечиль фонд обманул более 40 человек.

Источник: Аргументы и факты

Стамбульский суд назначил бывшему директору филиала частного банка Denizbank Сечиль Эрзан 102 годам и 4 месяца лишения свободы, признав ее виновной в мошенничестве, передает телеканал NTV.

Сообщается, что суд также обязал Сечиль выплатить штраф в 178 тыс. долларов.

По версии следствия, созданный ею фонд под видом высокой прибыли обманул 41 человека. В числе его вкладчиков были тренеры и футболисты Фатих Терим, Арда Туран, Эмре Белезоглу, Фернандо Муслера.

Отмечается, что бывшая банкирша была арестована в апреле 2023 года. Изначально ее обвинили в мошенничестве в размере 40 млн долларов и 20 млн турецких лир (470 тыс. долларов по текущему курсу). Прокуратура потребовала назначить ей от 109 до 358 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве.

В сообщении говорится, что экс-руководители банка Хакан Атеш и Мехмет Айдогду, которые также были фигурантами дела, суд оправдал.

Ранее сообщилось, что бывшего председателя совета директоров «Транснационального банка» Сергея Кононова суд приговорил к 12 годам лишения свободы по делу о хищении средств кредитного учреждения, в том числе со счета хоккеиста Александра Радулова.