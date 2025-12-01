Мужчина хладнокровно зарезал немецкого дога по кличке Зефир в московском парке

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Там правоохранители ищут неизвестных, которые утопили животное, предварительно привязав к нему камень. Общественность города требует справедливости. Преступление квалифицируется как жестокое обращение с животными, максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.