Мужчина хладнокровно зарезал немецкого дога по кличке Зефир в московском парке

Суд Москвы вынес приговор 45-летнему Саркису Овсояну, признанному виновным в жестоком убийстве собаки породы немецкий дог. По версии следствия, мужчина умышленно нанёс животному удар ножом в спину в лесном массиве заказника «Теплый Стан».

Источник: Life.ru

Преступление было совершено 24 января 2024 года. Свою вину подсудимый не признал, но представленных доказательств хватило для обвинительного приговора.

Суд назначил Овсояну 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка и удовлетворил гражданский иск хозяйки погибшего животного на 400 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Там правоохранители ищут неизвестных, которые утопили животное, предварительно привязав к нему камень. Общественность города требует справедливости. Преступление квалифицируется как жестокое обращение с животными, максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.