Тела девочки и двух мужчин нашли в гараже в Ленинградской области

18 ноября в Подмосковье суд арестовал до 16 января 31-летнюю Елену Цуцкову, которая убила своего сына, а затем обезглавила его тело и выбросила останки в Гольяновский пруд. При этом в инстанции попросили учесть, что женщина зарегистрирована в другом регионе, не имеет официального трудоустройства и источника дохода.