Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов

В Москве на арене ЦСКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местными армейцами и уфимским «Салаватом Юлаевым». Основное и дополнительное время не выявили победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, где успешнее оказались хоккеисты из Уфы, одержав победу со счетом 3:2.
Гости начали матч активно и уже на пятой минуте открыли счет благодаря точному броску нападающего Джека Родевальда. Во втором периоде Александр Жаровский увеличил отрыв «Салавата Юлаева», отправив вторую шайбу в ворота ЦСКА. Однако в заключительной трети игры армейцы сумели отыграться: сначала отличился Денис Гурьянов, а затем Прохор Полтапов сравнял счёт. Овертайм победителя не выявил.
По итогам сыгранных встреч в текущем сезоне КХЛ ЦСКА, набрав 32 очка в 32 матчах, занимает восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» после 31 игры имеет в своём активе 29 очков и расположился на седьмой строчке в Восточной конференции.
