Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов

В Москве на арене ЦСКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местными армейцами и уфимским «Салаватом Юлаевым». Основное и дополнительное время не выявили победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, где успешнее оказались хоккеисты из Уфы, одержав победу со счетом 3:2.