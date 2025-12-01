Двух подростков во Франции арестовали по обвинению в подготовке терактов

Суд во Франции отправил под стражу двух несовершеннолетних по обвинению в подготовке терактов на объектах, связанных с Израилем, передает BFMTV, ссылаясь на источники.
Сообщается, что подростков 26 ноября задержали сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI). По данным телеканала, одному из них 16 лет, он попал под влияние одной из радикальных групп в мессенджере. Подростка арестовали в Страсбурге.
По данным газеты Le Parisien, второму задержанному 17 лет, он француз, выросший в полноценной мусульманской семье, его основным хобби были видеоигры. Он состоял в той же радикальной группе в мессенджере и размещал там сообщения антисемитского характера, «позволяющие предположить, что он поддерживает планы по применению насилия». Сообщается, что его задержали в Париже.
По данным издания, обоим предъявлены обвинения в «участии в террористической преступной группе» в связи с их приверженностью идеологии террористической организации.
1 декабря подросткам предъявили обвинение, по решению суда их заключили под стражу, говорится в статье.
Напомним, в июле 2024 года во французском Бордо задержали 18-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. В соцсетях он заявил о желании «совершить насильственные действия во время Игр», утверждали правоохранители.