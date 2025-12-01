Убийцу пса по кличке Зефир приговорили к 10 месяцам исправительных работ

В Москве суд приговорил 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна, который 24 января 2024 года убил немецкого дога по кличке Зефир, к 10 месяцам исправительных работ. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели.
— С учетом позиции прокурора суд приговорил Овсояна к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства, — сообщила Нефедова.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на общую сумму 400 тысяч рублей. Овсоян не признал вину в случившемся.
Убийство произошло в лесном массиве на территории особо охраняемой территории «Ландшафтный заказник “Теплый Стан”. Мужчина подошел к собаке и ударил ее ножом в спину, передает ТАСС.
