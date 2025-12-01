В ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина

Житель поселка Ялта Мангушского муниципального округа ДНР погиб из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
«Н.п. Ялта (Мангушский м.о.): в результате неосторожного обращения с ВОП погиб мужчина 1970 г.р.», — говорится в публикации.
Напомним, ранее сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль в Борисовском округе, в котором находились супруги, женщина погибла.