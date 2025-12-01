Дочь вице-президента Ирана, пострадавшая в ДТП, скончалась в больнице

Дочь вице-президента Ирана Исмаила Сегаба Исфахани, тяжело пострадавшая в ДТП в провинции Семнан, скончалась в больнице. Об этом сообщило агентство Nour News. У девочки медики констатировали смерть мозга. Двое других детей чиновника продолжают находиться под наблюдением врачей.
Ранее власти сообщали, что в аварии погибла супруга вице-президента. По данным IRIB, автомобиль Tara, которым управлял тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком из-за усталости водителя. Все пострадавшие были доставлены в больницу в Тегеране.