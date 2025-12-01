Spiegel: в Германии похитили 20 тыс. патронов для бундесвера

В Германии неизвестные похитили из грузовика около 20 тысяч патронов, которые предназначались бундесверу (ВС ФРГ), передает Der Spiegel.
По данным издания, водитель транспортной компании, нанятый бундесвером, оставил грузовик на неохраняемой парковке около города Бург. Предварительно, неизвестные проникли на ее территорию в ночь на 25 ноября и похитили несколько ящиков с боеприпасами.
Кражу обнаружили на следующий день, когда водитель собирался доставить груз в близлежащую казарму. Сейчас полицейские совместно с представителями ВС ФРГ расследуют кражу боеприпасов.
