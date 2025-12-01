Ричмонд
В Ростове из-за пожара эвакуировали жителей высотки, есть пострадавший

На улице Миронова в Ростове потушили пожар в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 декабря в Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуировали 30 жителей высотки на улице Миронова. Детали сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вызов в экстренную службу поступил в 21:33. На Миронова, 3/2 горела квартира. На место происшествия от МЧС оперативно направили 21 пожарного и семь едини техники.

Оказалось, в помещении загорелись домашние вещи. Всего огнем было охвачено 10 кв. метров. Пламя локализовали в 21:52, все потушили в 22:07. Пострадал один человек, его передали бригаде скорой помощи.

