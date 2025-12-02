Пассажиры «Сапсана» застряли в Ленинградской области

В связи с технической неисправностью, возникшей у высокоскоростного поезда «Сапсан» на перегоне Тосно — Ушаки в Ленинградской области, для продолжения перевозки пассажиров был направлен резервный состав. Инцидент произошёл вечером, после чего движение поезда было остановлено.
Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и защиты прав пассажиров. На время расследования организована работа мобильной приёмной прокуратуры.
Согласно расписанию, поезд № 785 отправляется из Санкт-Петербурга в 20:50 по московскому времени с прибытием в Москву на Ленинградский вокзал в 00:50. Резервный состав был оперативно отправлен для доставки пассажиров к месту назначения.
«Сегодня, 1 декабря, в 21:18 мск по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки Октябрьской железной дороги задержан поезд № 785 “Сапсан” сообщением Санкт-Петербург — Москва», — сказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
