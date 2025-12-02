Ричмонд
В Париже обокрали дом бывшего президента Франции Франсуа Олланда

В Париже произошло ограбление дома бывшего президента Франции Франсуа Олланда и его гражданской супруги Жюли Гайе. По данным телеканала BFMTV, 22 ноября двое выходцев из Алжира проникли в особняк и похитили ряд ценностей, включая часы, принадлежавшие экс-главе государства.

Источник: Life.ru

Через неделю полиции удалось задержать подозреваемых, изъять похищенное и вернуть вещи владельцам. В окружении Олланда отметили, что благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось избежать более серьёзных последствий. В настоящее время оба грабителя находятся под стражей, ведётся следствие.

Грабежи во Франции — дело обыденное. В октябре преступники позарились даже на Лувр: они проникли в музей через грузовой лифт, а их сообщник ждал снаружи. Всего было похищено девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро. Проникновение в систему безопасности оказалось возможным из-за примитивных паролей — LOUVRE для видеонаблюдения и THALES для специализированного ПО. Всех подозреваемых задержали.

