Немецкая армия столкнулась с крупной кражей боеприпасов

В Германии произошла крупная кража боеприпасов, принадлежащих вооружённым силам страны. По информации издания Berliner Zeitung, в ночь с 24 на 25 ноября из военного грузовика, припаркованного за пределами военной базы в городе Бург, было похищено около 20 тысяч патронов.