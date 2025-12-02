Ричмонд
Немецкая армия столкнулась с крупной кражей боеприпасов

В Германии произошла крупная кража боеприпасов, принадлежащих вооружённым силам страны.

В Германии произошла крупная кража боеприпасов, принадлежащих вооружённым силам страны. По информации издания Berliner Zeitung, в ночь с 24 на 25 ноября из военного грузовика, припаркованного за пределами военной базы в городе Бург, было похищено около 20 тысяч патронов.

Среди украденного — 10 тысяч боевых и 9,9 тысячи учебных патронов, а также дымовые снаряды.

Как сообщается, водитель транспорта остановился на ночлег в отеле, оставив грузовик неподалёку. Кража была обнаружена только после прибытия машины в пункт назначения. Представитель министерства обороны ФРГ подтвердил факт происшествия, отказавшись раскрывать детали, и заявил о проведении всестороннего расследования с оказанием полной поддержки следственным органам.

Ранее сообщалось, что Германия заключила договор с Аргентиной о покупке СПГ.

