Немецкая армия столкнулась с крупной кражей боеприпасов

В Германии произошла крупная кража боеприпасов, принадлежащих вооружённым силам страны. По информации издания Berliner Zeitung, в ночь с 24 на 25 ноября из военного грузовика, припаркованного за пределами военной базы в городе Бург, было похищено около 20 тысяч патронов.
Среди украденного — 10 тысяч боевых и 9,9 тысячи учебных патронов, а также дымовые снаряды.
Как сообщается, водитель транспорта остановился на ночлег в отеле, оставив грузовик неподалёку. Кража была обнаружена только после прибытия машины в пункт назначения. Представитель министерства обороны ФРГ подтвердил факт происшествия, отказавшись раскрывать детали, и заявил о проведении всестороннего расследования с оказанием полной поддержки следственным органам.
