Пассажиры задержавшегося «Сапсана» отправились в Москву на резервном поезде

Резервный поезд с пассажирами задержавшегося «Сапсана» отправился в Москву со станции Ушаки в Ленинградской области. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
«Для продолжения поездки пассажиры были пересажены в резервный состав поезда “Сапсан”. Со станции Ушаки поезд отправился в 00:39. Ориентировочное время прибытия поезда в Москву составит 04:00», — следует из сообщения пресс-службы.
Пассажирам, чей поезд был задержан по техническим причинам, полагается возврат половины стоимости билета. Чтобы получить выплату, необходимо оформить претензию, воспользовавшись специальной формой на сайте ОАО «РЖД».
Напомним, что поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в столицу, задержался из-за технической неисправности. Тогда транспортная прокуратура организовала проверку.