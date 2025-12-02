Ричмонд
FT: Киев готовит свою экономику к двум путям развития конфликта

Украина начала реструктуризацию долга на сумму 2,6 млрд долларов, привязанного к показателям ВВП, чтобы изменить условия выплат инвесторам к концу 2025 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на публикацию министерства финансов Украины на биржевом сервисе.

«Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и [предоставления] основных государственных услуг», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он подчеркнул, что корректировка параметров долга рассматривается как часть более широкой стратегии обеспечения устойчивости госфинансов.

В сообщении Минфина говорится, что инвесторам предложено обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации. Взамен им обещано денежное вознаграждение до 180 млн долларов и постепенно растущие процентные выплаты по новым бумагам.

Переговоры с комитетом, представляющим часть держателей варрантов, шли несколько месяцев. Стороны заявили о «значительном прогрессе» по ключевым условиям, однако полного согласия по всей структуре сделки пока нет. Комитет инвесторов, как уточняет FT, «выразил готовность принять участие в предложении об обмене» при условии окончательного согласования параметров.

Публикация Минфина Украины демонстрирует стремление Киева заранее адаптировать долговую нагрузку как к возможному заключению мирного соглашения с Россией, так и к сценарию затяжного конфликта. Правительству необходимо получить новый пакет поддержки от МВФ на 8 млрд долларов, а также сохранить доступ к финансированию со стороны ЕС. Для этого, отмечает издание, Киев должен убедить международных партнеров, что не направит чрезмерный объем средств на выплаты частным держателям ВВП-варрантов.