FT: Киев готовит свою экономику к двум путям развития конфликта

Публикация Минфина Украины демонстрирует стремление Киева заранее адаптировать долговую нагрузку как к возможному заключению мирного соглашения с Россией, так и к сценарию затяжного конфликта. Правительству необходимо получить новый пакет поддержки от МВФ на 8 млрд долларов, а также сохранить доступ к финансированию со стороны ЕС. Для этого, отмечает издание, Киев должен убедить международных партнеров, что не направит чрезмерный объем средств на выплаты частным держателям ВВП-варрантов.