Житель ДНР погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом

Житель Донецкой Народной Республики погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом в Ялте на юге республики. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Источник: Life.ru

«В Ялте Мангушского муниципального округа в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1970 года рождения», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В управлении напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать с ним любые действия.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели в ДНР протоиерея Владимира Шутова с супругой Светланой и семьёй прихожан с восьмилетним ребёнком. Когда они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий под Константиновкой, их атаковал украинский беспилотник.

