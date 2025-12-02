Житель ДНР погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом

«В Ялте Мангушского муниципального округа в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1970 года рождения», — сказано в сообщении в телеграм-канале.
В управлении напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать с ним любые действия.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели в ДНР протоиерея Владимира Шутова с супругой Светланой и семьёй прихожан с восьмилетним ребёнком. Когда они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий под Константиновкой, их атаковал украинский беспилотник.
