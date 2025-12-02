Судно An Yang 2 село на мель у побережья Сахалина, на борту находятся 14 человек

Судно «An Yang 2» потерпело аварию, сев на мель в районе города Невельск Сахалинской области. Как сообщили ТАСС в региональном Минтрансе, на борту находится экипаж из 14 человек.
«14 человек находятся на судне», — передает представитель министерства.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, эвакуация людей пока не была организована.
Согласно данным правительства региона, на судне An Yang 2 произошло отключение электросистем. При этом угрозы экологической катастрофы нет.
