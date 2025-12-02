Судно An Yang 2 село на мель у побережья Сахалина, на борту находятся 14 человек

Ранее Украина подтвердила, что атаковала два танкера вблизи побережья Турции с помощью дронов. Оба инцидента, произошедшие на расстоянии около 270 км друг от друга, случились в один день. Первый удар пришелся по танкеру Virat, где возник сильный пожар в машинном отделении. Позже турецкие власти сообщили о втором пострадавшем судне — танкере Kairos.