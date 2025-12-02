Ричмонд
Экс-директора Дальневосточного филиала «Росавтотранса» арестовали по подозрению в коррупции

Экс-директор Дальневосточного филиала «Росавтотранса» подозревается в получении взяток за успешную аттестацию водителей, перевозящих опасные грузы, сообщает ИА DEITA.RU. Уголовным делом о взятках за совершение заведомо незаконных действий, в том числе в крупном размере (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), занимаются следователи управления СК РФ по Приморскому краю в сопровождении регионального управления ФСБ.

Источник: ДЕЙТА

Установлена, что бывшая руководительница предприятия в 2023 и 2024 годах получила через посредников три взятки в размере от 45 до 230 тысяч рублей за беспрепятственный приём экзаменов у водителей, желающих получить свидетельство о подготовке к перевозке опасных грузов. Покупка аттестации предусматривала формальную проверку экзаменационных листов, экзамены засчитывали испытуемым независимо от ответов.

Для справки. Аттестация на перевозку опасных грузов включает базовый и специализированный курс подготовки в зависимости от типа веществ — перевозимые в цистернах, радиоактивные, взрывчатые. Водителям нужно разбираться в соответствующей документации, знать правила маркировки ёмкостей с опасными грузами, правила пожарной безопасности при осуществлении таких перевозок, технику безопасности при погрузке и выгрузке, предпринимаемые меры при попадании машины с опасным грузом в ДТП и многое другое.

Подозреваемая арестована. Как уточняет издание «Новости vl.ru», последние пару лет фигурантка жила и работала в Москве, для проведения следственных действий её этапировали во Владивосток. По информации издания, женщина предположительно является соответчиком по делу о «гаражах-миражах» на сопке Шошина — в частности, по эпизоду с участком, где на момент расследования уголовного дела уже началось строительство жилого комплекса, поэтому изъять незаконно полученный участок у земельных аферистов не было возможности. Но прокуратура потребовала, чтобы фигуранты доплатили за землю, купленную по льготной стоимости без законных оснований.

Напоминаем, земельная афера с участками земли на сопке Шошина во Владивостоке заключалась в том, что на сопке было построено несколько гаражей под видом кооператива, и члены ГСК выкупили землю под ними на льготных основаниях, чтобы в будущем передать её застройщику под жилые комплексы. Площадь выкупленной земли оказалась во много раз больше, чем площадь одиноких гаражей на ней.

Женщина по имени Анастасия Ляхутина — так же зовут и фигурантку коррупционного дела «Росавтотранса» — значится в списке членов ГСК, выкупивших землю. Но её в мошенничестве не обвиняют, уголовную ответственность за гаражную аферу придётся нести чиновникам, которые помогли переоформить землю по фиктивной льготе, во главе с экс-директором Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальей Соколовой.