Экс-директора Дальневосточного филиала «Росавтотранса» арестовали по подозрению в коррупции

Подозреваемая арестована. Как уточняет издание «Новости vl.ru», последние пару лет фигурантка жила и работала в Москве, для проведения следственных действий её этапировали во Владивосток. По информации издания, женщина предположительно является соответчиком по делу о «гаражах-миражах» на сопке Шошина — в частности, по эпизоду с участком, где на момент расследования уголовного дела уже началось строительство жилого комплекса, поэтому изъять незаконно полученный участок у земельных аферистов не было возможности. Но прокуратура потребовала, чтобы фигуранты доплатили за землю, купленную по льготной стоимости без законных оснований.