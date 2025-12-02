Следком Хабаровского края расследует избиение женщины в Биробиджане

Следственные органы Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуют уголовное дело по факту избиения 27-летней жительницы Биробиджана несовершеннолетними, — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
По данным правоохранителей, произошедшее фиксировалось на видео, а подобные случаи с участием агрессивных подростков в городе не единичны.
Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Белянскому представить актуальный доклад о ходе расследования, а также ответить на доводы федерального телепрограммы, в эфире которой обсуждался инцидент.
Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Официальные комментарии от органов следствия будут предоставляться по мере поступления информации. Ранее Прокуратурой ЕАО сообщалось, что по версии следствия, инцидент произошёл 5 ноября в ночное время. Две несовершеннолетние, 2008 и 2010 годов рождения, находясь в районе улиц Карла-Маркса и Московской пос. Сопка в Биробиджане, использовав малозначительный повод, нанесли 27-летней местной жительнице удары по голове и туловищу. Пострадавшая получила телесные повреждения, инцидент зафиксирован на видео. Девушки состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.