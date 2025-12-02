Следком Хабаровского края расследует избиение женщины в Биробиджане

Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Официальные комментарии от органов следствия будут предоставляться по мере поступления информации. Ранее Прокуратурой ЕАО сообщалось, что по версии следствия, инцидент произошёл 5 ноября в ночное время. Две несовершеннолетние, 2008 и 2010 годов рождения, находясь в районе улиц Карла-Маркса и Московской пос. Сопка в Биробиджане, использовав малозначительный повод, нанесли 27-летней местной жительнице удары по голове и туловищу. Пострадавшая получила телесные повреждения, инцидент зафиксирован на видео. Девушки состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.