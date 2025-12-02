В Перу погибли 13 человек после схода оползня, более 20 пропали без вести

Как минимум 13 человек погибли на востоке Перу после того, как оползень потопил пассажирское речное судно. Об этом пишет региональное управление здравоохранения департамента Укаяли.
«Согласно предварительному сводному отчету по состоянию на 18:00, была подтверждена гибель 13 человек, среди них взрослые и несовершеннолетние», — передает ведомство.
Спасателям удалось вывезти 16 пострадавших. При этом 28 человек, по официальным данным, остаются пропавшими без вести.
По данным радио RPP, судно с примерно 50 пассажирами совершало рейс из Пукальпы по реке Укаяли. Оползень сошел на него во время стоянки в округе Ипария. Рядом находилась другая лодка, но, предположительно, пустая.
Ранее на Шри-Ланке были введены ограничения для туристов в связи с циклоном «Дитвах». Тогда гостям, включая россиян, порекомендовали оставаться в отелях.