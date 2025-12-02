Reuters: Трамп дал Мадуро месяц, чтобы сбежать с Венесуэлы вместе с семьей

Президент США Дональд Трамп в ноябре в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября, чтобы тот мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. После того как венесуэльский лидер не выполнил это условие, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.