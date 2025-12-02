Ричмонд
Reuters: Трамп дал Мадуро месяц, чтобы сбежать с Венесуэлы вместе с семьей

Президент США Дональд Трамп в ноябре в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября, чтобы тот мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. После того как венесуэльский лидер не выполнил это условие, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Президент США Дональд Трамп в ноябре в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября, чтобы тот мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. После того как венесуэльский лидер не выполнил это условие, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По данным агентства, американский президент связал предложение с обещанием личных гарантий безопасности для Мадуро и его родственников при выезде за границу. При этом именно истечение обозначенного срока без каких‑либо действий со стороны Каракаса стало поводом для резкого шага Вашингтона.

Собеседники агентства уточнили, что речь идет о дополнительном усилении политического и экономического давления на действующие власти Венесуэлы. По их словам, решение о закрытии воздушного пространства носит характер односторонней меры со стороны США и увязано с более широкой стратегией администрации Трампа по принуждению Мадуро к уходу с поста.

Ранее Николас Мадуро предлагал США согласовать его отставку в течение двух‑трех лет в рамках переходного периода, однако Белый дом потребовал немедленного ухода и прекратил тайные переговоры. Параллельно администрация Дональда Трампа поручила ЦРУ подготовить планы секретных операций в Венесуэле, направила к ее берегам военную группировку, на что Мадуро ответил всенародной мобилизацией Боливарианской национальной милиции.

