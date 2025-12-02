Команда стоящего на мели сухогруза An Yang 2 ждёт эвакуации у побережья Сахалина

В региональном правительстве рассказали, что на судне возникла серьёзная неполадка в электросистемах, после чего оборудование перестало работать. Для экипажа готовят несколько вариантов выхода — от швартовки катеров до выпуска специальных плотов. Опасности для моря и береговой линии нет: топливо заранее убрали, а повреждения корпуса закрыли, передаёт ТАСС.
Life.ru напоминает, что An Yang 2 ещё в феврале встал на мель у Невельска и до сих пор не смог уйти с отмели. 1 декабря на судне погасло всё оборудование, после чего моряки отправили сигнал бедствия. Власти региона во главе с губернатором Валерием Лимаренко держат ситуацию на контроле, но штормовая погода мешает спасателям подойти вплотную.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.