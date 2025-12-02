Команда стоящего на мели сухогруза An Yang 2 ждёт эвакуации у побережья Сахалина

Life.ru напоминает, что An Yang 2 ещё в феврале встал на мель у Невельска и до сих пор не смог уйти с отмели. 1 декабря на судне погасло всё оборудование, после чего моряки отправили сигнал бедствия. Власти региона во главе с губернатором Валерием Лимаренко держат ситуацию на контроле, но штормовая погода мешает спасателям подойти вплотную.