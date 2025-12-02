Ричмонд
Команда стоящего на мели сухогруза An Yang 2 ждёт эвакуации у побережья Сахалина

У побережья Невельска на мель сел сухогруз An Yang 2, на борту остаются 14 человек. Это подтвердили в транспортном ведомстве Сахалинской области, уточнив, что команда пока остаётся внутри судна. Спасатели ждут подходящего момента для начала спасательной операции, поскольку погода мешает началу эвакуации.

Источник: Life.ru

В региональном правительстве рассказали, что на судне возникла серьёзная неполадка в электросистемах, после чего оборудование перестало работать. Для экипажа готовят несколько вариантов выхода — от швартовки катеров до выпуска специальных плотов. Опасности для моря и береговой линии нет: топливо заранее убрали, а повреждения корпуса закрыли, передаёт ТАСС.

Life.ru напоминает, что An Yang 2 ещё в феврале встал на мель у Невельска и до сих пор не смог уйти с отмели. 1 декабря на судне погасло всё оборудование, после чего моряки отправили сигнал бедствия. Власти региона во главе с губернатором Валерием Лимаренко держат ситуацию на контроле, но штормовая погода мешает спасателям подойти вплотную.

