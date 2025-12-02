Приморца осудят за серию киберкраж на 4,5 миллиона рублей в ЕАО

Схема мошенничества была отлажена до мелочей. Подозреваемый получал от своего «шефа» данные виртуальных сим-карт и с их помощью незаконно восстанавливал доступ к личным кабинетам граждан в различных банках. Это удавалось сделать благодаря тому, что прежние владельцы телефонных номеров не отвязывали их от своих счетов. Получив доступ, мужчина передавал данные сообщникам, которые затем напрямую выводили деньги. Деятельность преступной группы была пресечена в декабре прошлого года силами отдела по киберпреступлениям УМВД по ЕАО при поддержке Росгвардии.