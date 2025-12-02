Приморца осудят за серию киберкраж на 4,5 миллиона рублей в ЕАО

В Биробиджане завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Владивостока, который обвиняется в совершении целой серии хищений денежных средств с использованием современных IT-технологий. Как установило следствие, молодой человек действовал не в одиночку, а по указанию руководителя организованной преступной группы, местонахождение которого сейчас активно разыскивается. Фигурант выполнял роль важного звена в сложной схеме, позволявшей злоумышленникам обворовывать ничего не подозревающих граждан по всей стране. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Схема мошенничества была отлажена до мелочей. Подозреваемый получал от своего «шефа» данные виртуальных сим-карт и с их помощью незаконно восстанавливал доступ к личным кабинетам граждан в различных банках. Это удавалось сделать благодаря тому, что прежние владельцы телефонных номеров не отвязывали их от своих счетов. Получив доступ, мужчина передавал данные сообщникам, которые затем напрямую выводили деньги. Деятельность преступной группы была пресечена в декабре прошлого года силами отдела по киберпреступлениям УМВД по ЕАО при поддержке Росгвардии.
В рамках расследования удалось доказать шесть фактов краж у пяти потерпевших из разных регионов России. Общая сумма ущерба превысила внушительные 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении остальных участников банды выделено в отдельное производство. Материалы же в отношении 20-летнего жителя Владивостока вместе с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Сам он дожидается приговора, находясь под стражей, и ему грозит серьезное наказание за свою роль в этих преступлениях.