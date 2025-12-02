Во Франции фанаты избили футболистов клуба «Ницца» из-за плохих результатов

Болельщики французского футбольного клуба «Ницца» избили игроков команды из-за плохих результатов в национальном чемпионате и Лиге Европы, сообщил портал Foot Mercato.
Команда проиграла последние пять матчей Лиги Европы и опустилась на последнее место в этом турнире. Также «Ницца» потерпела ещё одно поражение в чемпионате Франции.
Спортсмены подверглись нападению на тренировочной базе после проигрыша от «Лорьяна», который играл на своей арене. На объекте собралось примерно 400 фанатов. Сначала болельщики призвали уйти в отставку главного тренера «Ниццы» Франка Эза. Затем они стали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов.
После этого несколько десятков фанатов принялись наносить удары нападающим клуба Жереми Бога и Терему Моффи. Болельщики заявили, что оба игрока должны перестать выступать за «Ниццу». Кроме того, они напали на спортивного директора команды Флориана Мориса, которого позже увели охранники.
Журналисты отмечают, что случившееся вызвало шок у футболистов.
