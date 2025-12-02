Ричмонд
Две иномарки столкнулись на перекрёстке в центре Иркутска

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 2 декабря. ДТП с участием двух иномарок произошло сегодня утром на перекрёстке Ленина и Карла Маркса. По информации сервиса 2ГИС (18+) на дороге образовалась длинная пробка. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, ДТП с участием двух иномарок произошло в Правобережном округе Иркутска. Как сообщают очевидцы, автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Рабочая и Пролетарская. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.